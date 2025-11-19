Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Mittavalle hankkeelle vihreää valoa – rakentaminen käynnistymässä Kupittaan kärjessä

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi mittavien hankkeiden toteutussuunnitelmia.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 19. marraskuuta 2025, 13:00
Näkymä Vipusenaukiolta kohti Taito-kampusta. Kuva: Turun kaupunki, Lundén Architecture Company, Renell Käppi Arkkitehdit & Cobe

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Taito-kampuksen ja Kupittaan kärjen infrahankkeen toteutussuunnitelmat kokouksessaan. Tavoitteena on, että näiden Turun Tiedepuistoon sijoittuvien suurhankkeiden rakentaminen käynnistyy alkuvuonna 2026.

0 vastausta artikkeliin "Mittavalle hankkeelle vihreää valoa – rakentaminen käynnistymässä Kupittaan kärjessä"

