Neve hyödyntää jätevettä kaukolämmössä – lämpöpumppulaitos käynnistyi Rovaniemellä
Järjestelmä tuottaa vuositasolla noin 35 000–40 000 MWh lämpöä, mikä vastaa jopa 1 700 omakotitalon tai noin sadan kerrostalon vuosittaista lämmitystarvetta.
Rovaniemen kaupungin omistama kiertotalous- ja energiakonserni Neve on ottanut käyttöön uuden lämpöpumppulaitoksen, joka hyödyntää jätevedenpuhdistamolta poistuvan veden lämpöä kaukolämmön tuotannossa.
