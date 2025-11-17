Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Neve hyödyntää jätevettä kaukolämmössä – lämpöpumppulaitos käynnistyi Rovaniemellä

Järjestelmä tuottaa vuositasolla noin 35 000–40 000 MWh lämpöä, mikä vastaa jopa 1 700 omakotitalon tai noin sadan kerrostalon vuosittaista lämmitystarvetta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 17. marraskuuta 2025, 13:52
Lämpöpumppulaitos toimii Rovaniemen kaukolämmön tuotannossa niin sanottuna peruskuormalaitoksena, jonka tehoa optimoidaan sähkön hinnan mukaan. (Kuva: Neve)

Rovaniemen kaupungin omistama kiertotalous- ja energiakonserni Neve on ottanut käyttöön uuden lämpöpumppulaitoksen, joka hyödyntää jätevedenpuhdistamolta poistuvan veden lämpöä kaukolämmön tuotannossa.

