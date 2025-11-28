Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Ympäristö Infra Rakentaminen Uutiset

RIL:n tunnustuspalkinto geotekniikan nuorelle asiantuntijalle

Diplomi-insinööri Maiju Asiala on työskennellyt monipuolisissa tehtävissä niin pohjarakenteiden kuin geotekniikan parissa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 28. marraskuuta 2025, 8:39
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin RIL:n tunnustuspalkinto geotekniikan nuorelle asiantuntijalle
Maiju Asiala toivoo, että kestävän kehityksen näkökulmat implementoituisivat aidosti osaksi jokapäiväistä työtä, eivätkä jäisi vain puheeksi. (Kuva: Mirkku Merimaa/RIL)

RIL ry on valinnut Vuoden nuoreksi RILiläiseksi Maiju Asialan, joka työskentelee Geosyntec Consultantsissa geoteknisen asiantuntijana.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “RIL:n tunnustuspalkinto geotekniikan nuorelle asiantuntijalle”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset