RT kaipaa nopeita tukitoimia asuntomarkkinoille ja -rakentamiseen

Toimitusjohtaja Aleksi Randellin mukaan rahoituksen saatavuutta tulee helpottaa niin oman kodin ostajille kuin rakentajille.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. marraskuuta 2025, 10:50
Aleksi Randell perää valtiolta apua rakennusalan ongelmiin. Kuva: Laura Oja

Rakennusteollisuus RT toivoo hallitukselta ripeitä toimia kuluttajien luottamuksen ja asuntotuotannon edellytysten vahvistamiseksi.

