Solwersin vuosi jatkui kasvun merkeissä – ”Tarjouspyyntöjen määrä on selvästi nousussa”

Yrityksen liikevaihto parani. Suomen markkinan piristyminen on jatkunut.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 21. marraskuuta 2025, 10:41
Solwersin toimitusjohtaja Stefan Nyström. Kuva: Solwers

Solwers-konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 5,5 prosenttia 17,6 miljoonaan euroon. Liikevoitto (Ebit) oli 0,3 miljoonaa euroa, mikä on 1,9 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin "Solwersin vuosi jatkui kasvun merkeissä – "Tarjouspyyntöjen määrä on selvästi nousussa""

