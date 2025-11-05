SRV lykkää taloudellisten tavoitteidensa aikataulua vuosilla
Tavoitteet säilyvät kuitenkin sisällöllisesti samoina.
SRV Yhtiöiden hallitus on vahvistanut konsernille päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet säilyvät sisällöllisesti samoina, mutta yhtiö siirtää niiden saavuttamisen aikataulua eteenpäin.
