SRV lykkää taloudellisten tavoitteidensa aikataulua vuosilla

Tavoitteet säilyvät kuitenkin sisällöllisesti samoina.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 5. marraskuuta 2025, 14:46
Kuva: SRV

SRV Yhtiöiden hallitus on vahvistanut konsernille päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet säilyvät sisällöllisesti samoina, mutta yhtiö siirtää niiden saavuttamisen aikataulua eteenpäin.

