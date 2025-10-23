Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Talous

SRV:n tulos painui tappiolliseksi – ”Odotamme, että markkina kääntyy kasvuun vuodesta 2026 alkaen”

SRV täsmensi kuluvan vuoden näkymiään.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 23. lokakuuta 2025, 9:11
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin SRV:n tulos painui tappiolliseksi – ”Odotamme, että markkina kääntyy kasvuun vuodesta 2026 alkaen”
Kuva: SRV

SRV:n liikevaihto ja tulos heikkenivät kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “SRV:n tulos painui tappiolliseksi – ”Odotamme, että markkina kääntyy kasvuun vuodesta 2026 alkaen””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset