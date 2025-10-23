Sipola: SRV:n strategian mukainen vuoden 2027 liikevoittotavoite alkaa karata
Tavoitteeseen pääsy edellyttäisi, että yhtiön pitäisi saada nopeasti merkittävä määrä gryndituotantoa käyntiin.
SRV:n strategiassa yhdeksi taloudelliseksi tavoitteeksi on asetettu saavuttaa vuoden 2027 loppuun mennessä vähintään 50 miljoonan euron operatiivinen liikevoitto. Tälle vuodelle yhtiö ohjeistaa nyt vain positiivista operatiivista liikevoittoa.
