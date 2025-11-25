Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Suunnittelu Kiinteistöt Korjausrakentaminen

Tampere pyrkii halpuuttamaan vanhan koulun suunniteltua perusparannusta – nykyinen hintalappu on yli 20 miljoonaa

Perusparannuksessa koulun laskennallinen kapasiteetti kasvaisi 495 oppilaaseen.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. marraskuuta 2025, 12:14
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Tampere pyrkii halpuuttamaan vanhan koulun suunniteltua perusparannusta – nykyinen hintalappu on yli 20 miljoonaa
Raholan koulu. Kuva: Eeva Valtokari / Aamulehti

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24. marraskuuta Raholan koulun perusparannuksen tarveselvityksen ja väistötilaratkaisut jatkosuunnittelun pohjaksi.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tampere pyrkii halpuuttamaan vanhan koulun suunniteltua perusparannusta – nykyinen hintalappu on yli 20 miljoonaa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset