Tampere pyrkii halpuuttamaan vanhan koulun suunniteltua perusparannusta – nykyinen hintalappu on yli 20 miljoonaa
Perusparannuksessa koulun laskennallinen kapasiteetti kasvaisi 495 oppilaaseen.
Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24. marraskuuta Raholan koulun perusparannuksen tarveselvityksen ja väistötilaratkaisut jatkosuunnittelun pohjaksi.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tampere pyrkii halpuuttamaan vanhan koulun suunniteltua perusparannusta – nykyinen hintalappu on yli 20 miljoonaa”