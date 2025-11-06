Tampereen keskustaan suunnitellaan uutta tornitaloa
Paikalta aiotaan purkaa vuonna 1958 valmistunut punatiilinen rakennus.
Aivan Tampereen keskustassa sijaitsevalle Tullin alueelle osoitteeseen Kalevantie 3 suunnitellaan asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) entisten tilojen purkamisen ja uudisrakennuksen rakentamisen. Uusi rakennus palvelisi paremmin terveyskeskuksen toimintaa, ja siihen tulisi myös asuntoja.
