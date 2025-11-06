Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tampereen keskustaan suunnitellaan uutta tornitaloa

Paikalta aiotaan purkaa vuonna 1958 valmistunut punatiilinen rakennus.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 6. marraskuuta 2025, 10:18
Viitesuunnitelman havainnekuva kuvaa, miltä asemakaavan mukainen toteutus voisi näyttää. Kuva: Sanaksenaho arkkitehdit

Aivan Tampereen keskustassa sijaitsevalle Tullin alueelle osoitteeseen Kalevantie 3 suunnitellaan asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) entisten tilojen purkamisen ja uudisrakennuksen rakentamisen. Uusi rakennus palvelisi paremmin terveyskeskuksen toimintaa, ja siihen tulisi myös asuntoja.

