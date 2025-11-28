Tilavuokraaja Koskirent pinnisti plussalle – ei anna lyhyen aikavälin ennustetta
Toimitusjohtaja Mika Kosken mukaan markkinaa muokkaavat kaupungistuminen sekä julkisen sektorin ikääntyvä rakennuskanta.
Modulo-tilaratkaisuja vuokraava teuvalainen Koskirent teki heinä-syyskuussa lähes 2,1 miljoonan euron liikevaihdon. Tulos ennen veroja oli puolestaan 1,4 miljoonaa euroa. Sitä nostivat pääasiassa moduulikannan käyvän arvon muutokset.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tilavuokraaja Koskirent pinnisti plussalle – ei anna lyhyen aikavälin ennustetta”