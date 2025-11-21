Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Ympäristö Kiertotalous

Tulevaisuuden tarpeita ei kyetä ennakoimaan ja siksi rakentamisessa ei tehdä pitkäjänteisesti kestäviä ratkaisuja – ”Ihmiset ovat kehnoja kristallipalloon tuijottamisessa”

Rakennukset pitäisi suunnitella niin, että niillä voi olla monta elinkaarta, sanoo A-Insinöörien vastuullisuusjohtaja Liisa Jäätvuori.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 21. marraskuuta 2025, 6:12
Liisa Jäätvuoren mukaan rakentamiseen liittyy ajatusvirhe, jossa rakennukset nähdään ikuisina. Kuva: A-Insinöörit

Rakentamisessa on vaikea tehdä pitkäjänteisesti kestäviä ratkaisuja, koska ihmiset eivät kykene ennakoimaan vuosikymmenien päässä olevia tarpeita, sanoo A-Insinöörien vastuullisuusjohtaja Liisa Jäätvuori.

