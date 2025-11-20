Vastaava mestari on yhä työmaan takuumies – ”Rooli on todella ratkaiseva”
Rakennusmestarikolmikon Mesut-yritys tuo jo osittain kadonnutta toimintatapaa työmaille.
Minne katosivat työmailta vastaavat mestarit, jotka aikanaan kantoivat päävastuun työmaiden aikatauluista, työn laadusta sekä budjettien pitävyydestä?
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Vastaava mestari on yhä työmaan takuumies – ”Rooli on todella ratkaiseva””