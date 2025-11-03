Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
YIT louhii Vantaan Energian lämpövaraston – urakan arvo 100 miljoonaa euroa

Louhintatyöt alkavat joulukuussa, ja urakan arvioidaan kestävän kolme vuotta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 3. marraskuuta 2025, 9:26
Varanto-nimeä kantava varasto on lajissaan maailman suurin ja se sijoittuu syvälle Kehä III:n alle Vantaan Kuusikonmäessä. Kuva: KALLE KOPONEN HS

YIT on voittanut Vantaan Energian lämpövaraston louhintaurakan Vantaalla. Hankkeen arvo YIT:lle on noin 100 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 2025 viimeisen neljänneksen tilauskantaan.

