YIT louhii Vantaan Energian lämpövaraston – urakan arvo 100 miljoonaa euroa
Louhintatyöt alkavat joulukuussa, ja urakan arvioidaan kestävän kolme vuotta.
YIT on voittanut Vantaan Energian lämpövaraston louhintaurakan Vantaalla. Hankkeen arvo YIT:lle on noin 100 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 2025 viimeisen neljänneksen tilauskantaan.
