Kategoriat Kiinteistöt Uutiset

Asuntorakennuttaja TA perusti oman kiinteistönvälitystoimiston

TA-Yhtiöillä on omistuksessaan lähes 20 000 asuntoa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 16. joulukuuta 2025, 11:25
Havainnekuva Avain Yhtiöiden kohteesta Tampereen Hiedanrannassa. Kuva: Arkkitehtitoimisto HMV

TA-Yhtiöt on perustanut oman kiinteistönvälitystoimiston, TA-Housing LKV:n. Se tarjoaa palvelua asunnon myyntiin ja ostoon.

