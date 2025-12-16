Asuntorakennuttaja TA perusti oman kiinteistönvälitystoimiston
TA-Yhtiöillä on omistuksessaan lähes 20 000 asuntoa.
TA-Yhtiöt on perustanut oman kiinteistönvälitystoimiston, TA-Housing LKV:n. Se tarjoaa palvelua asunnon myyntiin ja ostoon.
