Granlund jakaa ilmaiseksi valmiin tietomallinnuspohjan – tukee uuden rakentamislain vaatimuksia Uuden rakentamislain tietomalliasetus tulee voimaan heti ensi vuoden alusta.

Granlundin sivuilta on ladattavissa maksutta Revit-tietomallipohja. Yrityksen tiedotteen mukaan se tuo kansallisesti vakioidut talotekniikan tietosisällöt valmiina jokaisen suunnittelijan käyttöön.

Vakioitu tietosisältö on edellytys kiinteistö- ja rakennusalan digitaaliselle loikalle ja datan paremmalle hyödyntämiselle. Yhdenmukaisen tietosisällön käyttö tietomalleissa tehostaisi alan toimintaa merkittävästi. Jos kaikki suunnittelijat käyttäisivät samanlaista, koneluettavaa dataa, vältyttäisiin päällekkäiseltä työltä ja työtunteja säästyisi moninkertaisesti.

”Nyt julkaistu mallipohja on uusi, parannettu versio vuonna 2023 julkaisemastamme Revit-tietomallipohjasta. Haluamme antaa sen vapaasti rakennusalan toimijoiden käyttöön, sillä me uskomme, että vakioidun tietosisällön käyttö on avainasia rakennusalan tehokkuuden parantamisessa. Kun samat prosessit ja tiedonkäsittelytavat voidaan toistaa skaalautuvasti hankkeesta toiseen, ei tarvitse keksiä pyörää aina uudelleen. Siirrymme samalla lähemmäksi teollisen rakentamisen toimintatapoja”, Granlundin kehitysjohtaja Tero Järvinen kertoo.

Lue lisää: Granlund laittaa vuosia kehitetyn tietomallinnuspohjan jakoon ilmaiseksi

Uuden rakentamislain tietomalliasetus tulee voimaan 1.1.2026. Se ajaa rakennusalaa digitaalista kehitystä kohti ja kannustaa vakioidun tietosisällön hyödyntämiseen. Talotekniikkasuunnittelussa tähän on valmistauduttu, sillä valtiovarainministeriön rahoittamassa Rava3Pro-hankkeessa vakioitiin talotekniikan tietosisältö ja julkaistiin se vapaaseen käyttöön 2023.

Vakioitu tietosisältö mahdollistaa erilaisten data-alustojen käytön, tiedon rikastamisen ja tekoälytyökalujen hyödyntämisen.

”Suunnittelijan tuottama koneluettava IFC-tieto voidaan yhdistää esimerkiksi kustannus-, hiilijalanjälki-, tuote- ja aikataulutietoihin, jolloin syntyy linkitettyä dataa, joka palvelee koko rakennushankkeen elinkaarta”, Järvinen avaa.

Silloin päästään eroon tietomallinnusohjelmien rajoitteista ja saadaan datan virtaamaan läpi rakennushankkeen aina ylläpitoon asti, hän sanoo.