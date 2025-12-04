Hartela urakoi kiinteistösijoittajalle asuntokohteen Espooseen
Rakennustyöt käynnistyvät purkutöillä joulukuussa 2025.
Hartela rakentaa kiinteistösijoitusyhtiö Eden Asunnot ky:lle EU-taksonomian mukaisen asuinkerrostalon Espoon Niittykumpuun. Kotitontuntielle nouseva kohde toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana (kvr).
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Hartela urakoi kiinteistösijoittajalle asuntokohteen Espooseen”