Helsingin tuomiokirkon julkisivu sai pintaansa italialaista kalkkimaalia
Tuomiokirkon julkisivu-urakka oli korjausrakentajille monella tapaa vaativa.
Helsingin tuomiokirkko sai uuden käsitellyn julkisivun. Viimeksi julkisivu on kokonaisuudessaan remontoitu vuonna 1998. Alkujaan punatiilestä rakennettu sekä kalkkimaalattu kirkko on ollut väriltään suunnilleen samanlainen nyt jo sadan vuoden ajan, ja viimeisin remontti noudattelee 1970-luvun remontin jälkeistä väritystä sävyineen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Helsingin tuomiokirkon julkisivu sai pintaansa italialaista kalkkimaalia”