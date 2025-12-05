Helsingissä käynnistyi lähes 40 miljoonan euron koulu-urakka Vanha koulurakennus on jo aiemmin purettu samalta tontilta sisäilmaongelmien takia.

Jatke Toimitilat oy toteuttaa Helsingin kaupungille projektinjohtourakkana uuden Vartiokylän koulu- ja päiväkotirakennuksen. Rakentaminen on aloitettu ja se valmistuu marraskuun lopussa 2027. Vanha koulurakennus on jo aiemmin purettu samalta tontilta sisäilmaongelmien takia.