Helsingissä käynnistyi lähes 40 miljoonan euron koulu-urakka
Jatke Toimitilat oy toteuttaa Helsingin kaupungille projektinjohtourakkana uuden Vartiokylän koulu- ja päiväkotirakennuksen. Rakentaminen on aloitettu ja se valmistuu marraskuun lopussa 2027. Vanha koulurakennus on jo aiemmin purettu samalta tontilta sisäilmaongelmien takia.
