Helsingissä käynnistyi lähes 40 miljoonan euron koulu-urakka

Vanha koulurakennus on jo aiemmin purettu samalta tontilta sisäilmaongelmien takia.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 5. joulukuuta 2025, 11:14
Havainnekuva Vartiokylän uudesta koulusta. Kuva: Arkkitehtitoimisto JKMM

Jatke Toimitilat oy toteuttaa Helsingin kaupungille projektinjohtourakkana uuden Vartiokylän koulu- ja päiväkotirakennuksen. Rakentaminen on aloitettu ja se valmistuu marraskuun lopussa 2027. Vanha koulurakennus on jo aiemmin purettu samalta tontilta sisäilmaongelmien takia.

