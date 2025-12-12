Honkarakenteelta tulosvaroitus – Tappiota tulee odotettua enemmän
Syynä on isojen toimitusten siirtyminen ensi vuoteen.
Hirsitalovalmistaja Honkarakenne on antanut tulosvaroituksen. Syynä on se, että loppuvuoden suurimmat toimitettavaksi suunnitellut vientiprojektit siirtyvät seuraavalle tilikaudelle.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Honkarakenteelta tulosvaroitus – Tappiota tulee odotettua enemmän”