Kategoriat Talous

Honkarakenteelta tulosvaroitus – Tappiota tulee odotettua enemmän

Syynä on isojen toimitusten siirtyminen ensi vuoteen.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. joulukuuta 2025, 10:21
Kuva: Honkarakenne Kuva: Taina Ristikivi

Hirsitalovalmistaja Honkarakenne on antanut tulosvaroituksen. Syynä on se, että loppuvuoden suurimmat toimitettavaksi suunnitellut vientiprojektit siirtyvät seuraavalle tilikaudelle.

