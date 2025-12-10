Lontoo teki purkamisesta vaikeaa – ”Pitää todistaa, että rakennus on todella huono”
Pitkän kansainvälisen uhan tehnyt arkkitehti Pamela Wackett kehottaa säilyttämään kaiken, mitä voi säilyttää.
Tapa, jolla purkavaa uudisrakentamista käsitellään Lontoossa, on radikaalisti muuttunut viime vuosina.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lontoo teki purkamisesta vaikeaa – ”Pitää todistaa, että rakennus on todella huono””