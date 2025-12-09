Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Rakentaminen Asunnot

Porvoon Kodit rakennuttaa kaksi uutta kerrostaloa

Rakentaminen käynnistyy joulukuussa 2025 ja valmistuu tammikuussa 2027.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 9. joulukuuta 2025, 9:26
Peab toteuttaa Porvoon kodeille kaksi kerrostaloa Porvoon Peippolan asuinalueelle. Kohteeseen tulee yhteensä 38 huoneistoa.

