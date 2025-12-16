Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Rakli: Omistusasunnoissa kysyntä on piristynyt, hinnat elpyvät hitaasti

Vuokra-asuntomarkkinassa näkymät ovat valoisat.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 16. joulukuuta 2025, 10:20
Kysyntä on piristynyt kuluvana vuonna omistusasuntomarkkinassa. Kuva: Kalle Koponen / HS

Suomen talouskasvu on ennakkotietojen mukaan jäämässä negatiiviseksi tammi-syyskuussa eikä kehitys näytä suotuisalta myöskään asuinrakentamisessa. Se ei ole lähtenyt kasvuun, eikä käännettä ole näkyvissä myöskään vuoden 2026 ensimmäisille kuukausille. Tämä käy ilmi Raklin asuntomarkkinakatsauksessa.

