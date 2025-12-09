Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Tekoälyn avulla talotekniikan tuottavuutta kehittävä projekti sai Business Finlandin rahoitusta

Projekti on käynnistynyt loppuvuodesta ja päättyy kesäkuussa 2028.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 9. joulukuuta 2025, 12:08
Kuvituskuva Kuva: Rami Marjamäki

Business Finland on myöntänyt Co-Innovation-rahoituksen projektille, jonka tavoitteena on ratkaista talotekniikka-alan tuottavuusongelmia ja kasvattaa konsortion yritysten kansainvälistä liiketoimintaa. Projektin kokonaisbudjetti on 20 miljoonaa euroa.

