Vuosi 2025 oli täynnä toivoa ja pettymystä – nämä asiat nousivat esille
Rakennuslehti kysyi rakennus- ja kiinteistöalan toimijoilta, mitkä ovat olleet tämän vuoden tärkeitä asioita. Entä miltä ensi vuosi näyttää?
Alavireinen suhdanne on puhuttanut tänä vuonna. Rakentamisen nousua on odotettu kuin kuuta nousevaa, ja vihdoinkin sen piti koittaa. Toisin kävi. Sen sijaan kasvuodotuksia hilattiin alas.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Vuosi 2025 oli täynnä toivoa ja pettymystä – nämä asiat nousivat esille”