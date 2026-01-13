Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Are rekrytoi talousjohtajan puutuotevalmistajalta

Tehtävän jättävä Sari Kaikkonen on toiminut väliaikaisena talousjohtajana huhtikuusta 2024 lähtien.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. tammikuuta 2026, 8:20
Simo Harju. Kuva: Are

Talotekniikkakonserni Are on nimittänyt uudeksi talousjohtajakseen Simo Harjun. Hän aloittaa tehtävässään myöhemmin tarkentuvana ajankohtana, kuitenkin viimeistään kesäkuun 2026 lopussa. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat yhtiön talousjohtamisen lisäksi palkkahallinto ja ICT.

