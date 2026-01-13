Are rekrytoi talousjohtajan puutuotevalmistajalta
Tehtävän jättävä Sari Kaikkonen on toiminut väliaikaisena talousjohtajana huhtikuusta 2024 lähtien.
Talotekniikkakonserni Are on nimittänyt uudeksi talousjohtajakseen Simo Harjun. Hän aloittaa tehtävässään myöhemmin tarkentuvana ajankohtana, kuitenkin viimeistään kesäkuun 2026 lopussa. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat yhtiön talousjohtamisen lisäksi palkkahallinto ja ICT.
