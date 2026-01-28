Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Asunnot

Asunnottomuus kasvoi rajusti

Asunnottomien määrä kasvoi viime vuonna lähes kaikissa suurissa kaupungeissa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. tammikuuta 2026, 15:09
Ei kommentteja artikkeliin Asunnottomuus kasvoi rajusti
Rakennuslehti 20240610 Kuvaaja Liisa Takala. Korjausrakentaminen. Tuhkimontie 10, Hekan talo. Roihuvuori. Kuva: Liisa Takala

Suomessa oli vuonna 2025 yhteensä 4 579 yksinelävää asunnotonta, mikä on 773 enemmän kuin edellisvuonna. Määrä kasvoi peräti 20 prosenttia vuodessa, ja kasvua tapahtui toista vuotta peräkkäin. Tämä käy ilmi Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus Varken julkaisemasta selvityksestä.

