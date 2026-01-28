Asunnottomuus kasvoi rajusti Asunnottomien määrä kasvoi viime vuonna lähes kaikissa suurissa kaupungeissa.

Suomessa oli vuonna 2025 yhteensä 4 579 yksinelävää asunnotonta, mikä on 773 enemmän kuin edellisvuonna. Määrä kasvoi peräti 20 prosenttia vuodessa, ja kasvua tapahtui toista vuotta peräkkäin. Tämä käy ilmi Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus Varken julkaisemasta selvityksestä.