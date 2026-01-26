Den Finland kasvatti talomyyntiä – myös alkuvuosi ollut aiempaa parempi
Yhtiön kaupallisen johtajan Markku Uotisen mukaan markkinassa on nähtävissä pieniä piristymisen merkkejä.
Designtalo-, Finnlamelli- ja Ainoakoti- brändeistä tunnettu pientalotoimittaja Den Finland kertoo kasvattaneensa viime vuonna liikevaihtoaan. Myös kannattavuus on vahvistunut, vakuuttaa yhtiön toimitusjohtaja Otto Tarkiainen.
