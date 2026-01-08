Entinen GTK:n rakennus puretaan Kuopiossa – tilalle suunnitellaan pääpoliisiasemaa
Purkutyöt alkavat helmikuun alussa ja valmistuvat toukokuussa. Noin 40 vuotta vanha rakennus ei enää vastaa valtion tarpeita.
Kuopion Savilahdessa puretaan entisen Geologian tutkimuskeskuksen pää- ja varastorakennus. Purkutyöt käynnistyvät helmikuun alussa, ja niiden arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2026.
