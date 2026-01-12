Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Yrityskauppa Energiatehokkuus Uutiset

Fidelix ostoksilla Ranskassa – lisää energiatehokkuuden analytiikka- ja dataosaamista

Homeys tarjoaa ohjelmiston rakennusten energiatehokkuuden analysointiin ja parantamiseen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 12. tammikuuta 2026, 12:26
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Fidelix ostoksilla Ranskassa – lisää energiatehokkuuden analytiikka- ja dataosaamista

Assemblin Caverion Groupiin kuuluva Fidelix on ostanut ranskalaisen Homeys -nimisen energiadata- ja analytiikkayrityksen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Fidelix ostoksilla Ranskassa – lisää energiatehokkuuden analytiikka- ja dataosaamista”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset