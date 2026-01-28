Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Suunnittelu Asunnot Rakentaminen

Finnooseen suunnitellaan Espoon korkeinta tornitaloa

Espooseen on tulossa uusia tornitaloja, joista korkein olisi Finnoon metroaseman kupeessa.

Kirjoittaja Sami Takala / HS
Kirjoitettu 28. tammikuuta 2026, 8:48
Ei kommentteja artikkeliin Finnooseen suunnitellaan Espoon korkeinta tornitaloa
Kuva: Arkkitehtitoimisto ARK7

Espoo kurottaa nyt korkealle. Kaupunkiin on rakennettu viime vuosina paljon tornitaloja ja lisää on suunnitteilla.

