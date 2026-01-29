Helsinki käynnisti arkkitehtuurikisan Stoan laajennuksesta – Tuomaristo ottaa arvioinnissa huomioon kaupunkilaisten kommentit
Alustavan aikataulun mukaan Stoan rakennushanke valmistuu vuonna 2031.
Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevaa kulttuurikeskus Stoaa on tarkoitus perusparantaa ja laajentaa. Kaupunki on käynnistänyt suunnittelusta arkkitehtuurikutsukilpailun. Tavoitteena on nykyistä toimivampi, avoimempi ja monipuolisempi kulttuurikeskus.
