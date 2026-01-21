Kreate sai 200 miljoonan euron työt Tampereelta – yhtiön historian suurin sopimus
Ensimmäinen vaihe valmistuu tämän vuoden aikana.
Kreate ja Väylävirasto ovat allekirjoittaneet 192 miljoonan euron arvoisen toteutusvaiheen sopimuksen Tampereen henkilöratapihan uudistuksesta. Sopimus on yhtiön historian suurin.
