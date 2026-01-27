Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kuopion uuden stadionin rakentaminen saattaa alkaa vuonna 2027 – Kaupunki aloittaa markkinavuoropuhelun

Stadionin hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. tammikuuta 2026, 10:04
Kuopion nykyisen keskuskentän pääkatsomossa on 2700 istumapaikkaa. Kuva: Raimo Pesonen / Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunki käynnistää stadionhanketta koskevan avoimen markkinavuoropuhelun. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on kerätä markkinoilta ja sijoittajilta näkemyksiä hankkeen toteuttamisesta ennen varsinaista kilpailutusta ja päätöksentekoa.

