Kuopion uuden stadionin rakentaminen saattaa alkaa vuonna 2027 – Kaupunki aloittaa markkinavuoropuhelun Stadionin hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2026.

Kuopion kaupunki käynnistää stadionhanketta koskevan avoimen markkinavuoropuhelun. Markkinavuoropuhelun tavoitteena on kerätä markkinoilta ja sijoittajilta näkemyksiä hankkeen toteuttamisesta ennen varsinaista kilpailutusta ja päätöksentekoa.