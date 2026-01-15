Kuopion ydinkeskustaan toteutetaan 30 miljoonan rakennusinvestointi
Uuden rakennuksen tieltä puretaan 1950-luvulla rakennettu talo ja sen yhteyteen 1960-luvulla toteutettu laajennus.
Rakennustoimisto K. Tervo ja KPY Novapolis ovat solmineet sopimuksen liike- ja toimitilakiinteistön toteuttamisesta Kuopioon. Noin 8000 neliömetrin laajuinen rakennus toteutetaan aivan kaupungin ydinkeskustaan Vuorikadulle.
