Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Asunnot Rakentaminen

Ovarolta kerrostalo Keravan keskustaan – urakoitsijana SSA Rakennus

Rakennushankkeen arvo on noin kahdeksan miljoonaa euroa ja sen on määrä valmistua kuluvan vuoden lopulla.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 19. tammikuuta 2026, 12:05
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Ovarolta kerrostalo Keravan keskustaan – urakoitsijana SSA Rakennus

Ovaro Kiinteistösijoitus on käynnistänyt nelikerroksisen asuinkerrostalon rakennustyöt Keravan ydinkeskustassa Laurintiellä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ovarolta kerrostalo Keravan keskustaan – urakoitsijana SSA Rakennus”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset