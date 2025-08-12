Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Ovaron tytäryhtiölle aiesopimus hoivatiloista – vanhan sairaalan kolme kerrosta hoivakodiksi

Kukkulan Kehitykselle jää vanhaan sairaalaan edelleen noin 13 000 neliötä uutta käyttöä etsivää tilaa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 12. elokuuta 2025, 11:08
Kiinteistösijoittaja Ovaron tytäryhtiö Jyväskylän Kukkulan Kehitys on tehnyt aiesopimuksen Jyväskylässä Kukkulan alueella sijaitsevan entisen pääsairaalan kolmen kerroksen kehittämisestä ja myynnistä.

