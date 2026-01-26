Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Yrityskauppa Talous Uutiset

Sähköasennus Tammisto osti Kymppisähkön – ruskolaisten reviiri laajenee Pirkanmaalle

Pirkkalassa kotipaikkaansa pitävä Kymppisähkö on perustettu vuonna 1990 ja se keskittyy asuinrakennusten uudis- ja saneerausurakointiin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 26. tammikuuta 2026, 15:05
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sähköasennus Tammisto osti Kymppisähkön – ruskolaisten reviiri laajenee Pirkanmaalle

Ruskolainen Sähköasennus Tammisto on hankkinut Tampereen alueella toimivan Kymppisähkön osake-enemmistön. Yritysjärjestelyn myötä Kymppisähköstä tulee Sähköasennus Tammiston tytäryhtiö.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sähköasennus Tammisto osti Kymppisähkön – ruskolaisten reviiri laajenee Pirkanmaalle”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset