Sähköasennus Tammisto osti Kymppisähkön – ruskolaisten reviiri laajenee Pirkanmaalle
Pirkkalassa kotipaikkaansa pitävä Kymppisähkö on perustettu vuonna 1990 ja se keskittyy asuinrakennusten uudis- ja saneerausurakointiin.
Ruskolainen Sähköasennus Tammisto on hankkinut Tampereen alueella toimivan Kymppisähkön osake-enemmistön. Yritysjärjestelyn myötä Kymppisähköstä tulee Sähköasennus Tammiston tytäryhtiö.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Sähköasennus Tammisto osti Kymppisähkön – ruskolaisten reviiri laajenee Pirkanmaalle”