Sähköautolatureiden myynti luisuu – taustalla tehomaksun pelko? Hidaslatauslaitteiden myynti sen sijaan jatkui vakaana, ja ne kerryttivät tilastojen mukaan lähes puolet koko latauslaitteiden myynnistä.

Kiinteistöihin asennettavien sähköautojen latauslaitteiden myynti jatkaa alamäessä, vaikka sähköautojen myynti kasvaa vuosi vuodelta ja kiihtyy etenkin Etelä-Suomessa.

Sähköteknisen kaupan liiton (STK) tilastojen mukaan latauslaitteita myytiin viime vuonna 26 513 kappaletta, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Peruslatauslaitteiden myynti laski vielä tätäkin enemmän eli 21 prosenttia edellisvuodesta 14 244 kappaleeseen. Tähän kategoriaan kuuluvat Type 2-laturit ovat käytössä muun muassa omakotitaloissa ja kauppojen asiointipysäköinnissä.

Hidaslatauslaitteiden myynti sen sijaan jatkui vakaana, ja ne kerryttivät tilastojen mukaan lähes puolet koko latauslaitteiden myynnistä. Näitä pienitehoisia, yleensä 3,5 – 5 kW:n latureita asennetaan usein taloyhtiöiden autopaikoille perinteisten lämmityspistorasioiden tilalle.

Sähköteknisen kaupan liiton toimitusjohtajan Sallamaari Muhosen mukaan harvahko latausverkosto saa monet pohjoisemmassa asuvat epäröimään sähköauton hankintaa. Myös sähkönsiirron tehomaksuihin liittyvä uutisointi hämmentää kotitalouksia ja taloyhtiöitä.

”Toivottavasti tämä hämmennys ei johda liikenteen päästöttömyyskehityksen hidastumiseen. Latausmahdollisuus pysäköinnin yhteydessä on kynnyskysymys sille, että sähköautot yleistyvät kaikkialla Suomessa. Nyt tarvitaankin pikaisia toimia latauslaitteiden lisäämiseksi yritysten ja kauppojen autopaikoille sekä yleisille pysäköintialueille ja parkkitaloihin. Latauksesta johtuvia tehopiikkejä voi puolestaan leikata kiinteistö- ja kotiautomaatiolla”, Muhonen sanoo.

