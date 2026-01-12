Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Suhdanne Energiatehokkuus Korjausrakentaminen Rakentaminen Talotekniikka Talous Uutiset

Sähkötekninen kauppa kärsi rakentamisen matalasuhdanteesta – loppuvuosi oli jo valoisampi

Markkinaa virkistävät uudisrakentamisen sijaan datakeskushankkeet, vihreän siirtymän investoinnit sekä kiinteistöjen digitalisoituminen ja panostukset energiatehokkuuteen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 12. tammikuuta 2026, 9:25
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sähkötekninen kauppa kärsi rakentamisen matalasuhdanteesta – loppuvuosi oli jo valoisampi
Sähköteknisen kaupan myyntiluvut olivat viime vuonna edelleen pakkasella. Yksi keskeinen tekijä on uudisrakentamisen matalasuhdanne.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti virkistyi viime vuoden lopulla ja jäi lopulta vain 0,8 prosenttia vuoden 2024 lopun luvuista.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sähkötekninen kauppa kärsi rakentamisen matalasuhdanteesta – loppuvuosi oli jo valoisampi”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset