Teräselementti toteuttaa ison liikerakennuksen Pirkkalaan

Kohteen maarakennustyöt käynnistyvät helmikuun alussa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. tammikuuta 2026, 8:33
Kuva: Arkkitehtitoimisto Paloranta

Teräselementti oy on allekirjoittanut kvr-sopimuksen Kärkkäisen uuden tavaratalon rakentamisesta Pirkkalan Linnakorpeen. Kohteen rakennustyöt käynnistyvät piakkoin, ja uusi tavaratalo avautuu keväällä 2027.

