Teräselementti toteuttaa ison liikerakennuksen Pirkkalaan
Kohteen maarakennustyöt käynnistyvät helmikuun alussa.
Teräselementti oy on allekirjoittanut kvr-sopimuksen Kärkkäisen uuden tavaratalon rakentamisesta Pirkkalan Linnakorpeen. Kohteen rakennustyöt käynnistyvät piakkoin, ja uusi tavaratalo avautuu keväällä 2027.
