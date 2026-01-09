Tornioon kaavaillaan yli miljardin maksavaa tuotantolaitosta
Projektin investoinniksi arvioidaan noin 1,2-1,5 miljardia euroa.
Outokumpu ja norjalainen Norsk E-Fuel ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteistyöstä kestävän lentopolttoaineen tuotantolaitoksen toteuttamiseksi Tornion Koivuluotoon. Uusi laitos sijoittuisi Outokummun ruostumattoman teräksen tehtaan viereen.
