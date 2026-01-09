Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Tornioon kaavaillaan yli miljardin maksavaa tuotantolaitosta

Projektin investoinniksi arvioidaan noin 1,2-1,5 miljardia euroa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 9. tammikuuta 2026, 6:00
Norsk E-Fuelin kuvitteellinen visualisointi, joka on tarkoitettu vain suuntaa-antavaksi kuvitukseksi.

Outokumpu ja norjalainen Norsk E-Fuel ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteistyöstä kestävän lentopolttoaineen tuotantolaitoksen toteuttamiseksi Tornion Koivuluotoon. Uusi laitos sijoittuisi Outokummun ruostumattoman teräksen tehtaan viereen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tornioon kaavaillaan yli miljardin maksavaa tuotantolaitosta”

