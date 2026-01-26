Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Rakentaminen Infra

Turun raitiotien hintalappu nousi huimasti – ero aiempiin laskelmiin 108 miljoonaa

Hankkeiden hintaero on yli 200 miljoonaa euroa. Turun kaupunginvaltuuston on määrä päättää asiasta viimeistään kesäkuussa 2026.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 26. tammikuuta 2026, 15:30

Uusi selvitys kirkasti bussi- ja raitiotiehankkeiden kustannuseroja. Samalla nousivat hintalaput. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Turun Raitiotien kustannusarvio on tuoreimpien selvitysten mukaan kallistumassa 465,2 miljoonaa euroon. Ero aiempiin laskelmiin on 108 miljoonaa euroa.



