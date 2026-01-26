Turun raitiotien hintalappu nousi huimasti – ero aiempiin laskelmiin 108 miljoonaa
Hankkeiden hintaero on yli 200 miljoonaa euroa. Turun kaupunginvaltuuston on määrä päättää asiasta viimeistään kesäkuussa 2026.
Turun Raitiotien kustannusarvio on tuoreimpien selvitysten mukaan kallistumassa 465,2 miljoonaa euroon. Ero aiempiin laskelmiin on 108 miljoonaa euroa.
