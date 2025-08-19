Turku päätti superbussiselvityksestä – Raitiotiepäätös siirtyy ensi kevääseen
Päätös raitiotien rakentamisesta tehdään viimeistään kesäkuussa 2026.
Turun kaupunginhallitus on päättänyt tilata uuden superbussiselvityksen joukkoliikenneratkaisun päätöstä varten.
