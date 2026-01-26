Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Turussa alkaa rakennusarkkitehtien maisterikoulutus – pitkä toive toteutui

Koulutuksen suunnittelu käynnistyy saman tien, ja haku aukeaa aikaisintaan vuonna 2027.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 26. tammikuuta 2026, 10:07
Turun AMK on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Se aloitti syksyllä 2024 rakennusarkkitehdin AMK-koulutuksen. Turussa on mahdollista kouluttautua myös rakennusmestariksi.

Valtioneuvosto on antanut Turun ammattikorkeakoululle mahdollisuuden tarjota myös rakennusarkkitehdin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Valtioneuvosto teki asiaa koskevan päätöksen viime vuoden lopulla ja se vastaa rakennus- ja suunnittelualan jo kauan jatkuneeseen osaajatarpeeseen.

