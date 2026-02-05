Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Asunnot

A-Kruunu löysi uuden toimitusjohtajan

Edellinen toimitusjohtaja Jari Mäkimattila eläköityy. Tehtävää hoitaa väliaikainen toimitusjohtaja vappuun saakka.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 5. helmikuuta 2026, 8:26
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin A-Kruunu löysi uuden toimitusjohtajan
Katariina Haigh. Kuva: Pekka Rousi

Valtion vuokra-asuntoja rakennuttava ja omistava A-Kruunu on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen arkkitehti Katariina Haighin. Haigh seuraa tehtävässä eläkkeelle jäänyttä Jari Mäkimattilaa. Väliaikaisena toimitusjohtajana toimii vappuun saakka talousjohtaja Tarja Lappalainen-Liipo.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “A-Kruunu löysi uuden toimitusjohtajan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset