A-Kruunu löysi uuden toimitusjohtajan
Edellinen toimitusjohtaja Jari Mäkimattila eläköityy. Tehtävää hoitaa väliaikainen toimitusjohtaja vappuun saakka.
Valtion vuokra-asuntoja rakennuttava ja omistava A-Kruunu on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen arkkitehti Katariina Haighin. Haigh seuraa tehtävässä eläkkeelle jäänyttä Jari Mäkimattilaa. Väliaikaisena toimitusjohtajana toimii vappuun saakka talousjohtaja Tarja Lappalainen-Liipo.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “A-Kruunu löysi uuden toimitusjohtajan”