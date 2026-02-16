Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Asunnot Uutiset

Heka selvittää Airbnb-tapaukset – seurauksena selkeitä sanktioita

Luvaton jälleenvuokraus johtaa varoitukseen, purkuun tai irtisanomiseen. Heka aikoo nopeuttaa väärinkäytösten kohdalla myös sopimusten purkuprosesseja.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 16. helmikuuta 2026, 9:05
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Heka selvittää Airbnb-tapaukset – seurauksena selkeitä sanktioita
Hekan vuokra-asuntoja on ollut edelleen tarjolla mm. Airbnb:ssä. Nyt siitä seuraa rapsut ja jopa sopimuksen purku. Kuva: Esko Jämsä

Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiö Heka kielsi asuntojen lyhytvuokrauksen vuoden 2025 lopussa. Yhtiön tietoon on kuitenkin tullut asuntoja, jossa vuokrausta on jatkettu myös tänä vuonna.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Heka selvittää Airbnb-tapaukset – seurauksena selkeitä sanktioita”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset