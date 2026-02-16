Heka selvittää Airbnb-tapaukset – seurauksena selkeitä sanktioita
Luvaton jälleenvuokraus johtaa varoitukseen, purkuun tai irtisanomiseen. Heka aikoo nopeuttaa väärinkäytösten kohdalla myös sopimusten purkuprosesseja.
Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiö Heka kielsi asuntojen lyhytvuokrauksen vuoden 2025 lopussa. Yhtiön tietoon on kuitenkin tullut asuntoja, jossa vuokrausta on jatkettu myös tänä vuonna.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Heka selvittää Airbnb-tapaukset – seurauksena selkeitä sanktioita”