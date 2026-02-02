Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Yrityskauppa Kiinteistöt Talous Uutiset

Retta ja tanskalainen Cobblestone saman katon alle – uusi nimi on Inna

Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 77 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä runsaat 800.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. helmikuuta 2026, 8:20
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Retta ja tanskalainen Cobblestone saman katon alle – uusi nimi on Inna
Rettan toimitusjohtaja Kari Virta luotsaa nyt Inna-konsernia. Hänen mukaansa asiakkaat odottavat nyt erityisesti datalähtöisiä palveluja.

Kiinteistömanageri Retta yhdistyy tanskalaisen Cobblestone Property Managerin kanssa kanssa. Uuden pohjoismaisen konsernin nimeksi on valittu Inna. Brändi otetaan käyttöön Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa kevään aikana.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Retta ja tanskalainen Cobblestone saman katon alle – uusi nimi on Inna”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset