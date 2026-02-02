Retta ja tanskalainen Cobblestone saman katon alle – uusi nimi on Inna Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 77 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä runsaat 800.

Kiinteistömanageri Retta yhdistyy tanskalaisen Cobblestone Property Managerin kanssa kanssa. Uuden pohjoismaisen konsernin nimeksi on valittu Inna. Brändi otetaan käyttöön Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa kevään aikana.