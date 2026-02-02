Retta ja tanskalainen Cobblestone saman katon alle – uusi nimi on Inna
Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 77 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä runsaat 800.
Kiinteistömanageri Retta yhdistyy tanskalaisen Cobblestone Property Managerin kanssa kanssa. Uuden pohjoismaisen konsernin nimeksi on valittu Inna. Brändi otetaan käyttöön Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa kevään aikana.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Retta ja tanskalainen Cobblestone saman katon alle – uusi nimi on Inna”