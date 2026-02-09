Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Suomi jäi kakkoseksi YIT:n asuntopaletissa – ”Markkinan tilanne on heikko”

YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa sanoo, että asuntomyynti pysyy Suomessa tänä vuonna laimeana. CEE-alue on noussut asuntokehityksen ja -rakentamisen päämarkkinaksi.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 9. helmikuuta 2026, 11:24
YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa sanoo, että yhtiö starttaa omia asuntokohteita harkiten. Kuva: YIT / Risto Vauras

Suomen asuntomarkkina ei kasvanut viime vuoden lopulla odotetulla tavalla, sanoo rakennusliike YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa. Kuluttajien epävarmuus jarruttaa yhä kysyntää, eivätkä sijoittajatkaan ole aktivoituneet. Siksi asuntorakentamisen piristymistä ei ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa.

