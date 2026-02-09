Suomi jäi kakkoseksi YIT:n asuntopaletissa – ”Markkinan tilanne on heikko”
YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa sanoo, että asuntomyynti pysyy Suomessa tänä vuonna laimeana. CEE-alue on noussut asuntokehityksen ja -rakentamisen päämarkkinaksi.
Suomen asuntomarkkina ei kasvanut viime vuoden lopulla odotetulla tavalla, sanoo rakennusliike YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa. Kuluttajien epävarmuus jarruttaa yhä kysyntää, eivätkä sijoittajatkaan ole aktivoituneet. Siksi asuntorakentamisen piristymistä ei ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Suomi jäi kakkoseksi YIT:n asuntopaletissa – ”Markkinan tilanne on heikko””