Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Infra Rakentaminen Uutiset

Tampereen uusi parkkiluola piirtyy kolmen kauppana – pääsuunnittelijana Finnmap Infra

Uusi ajoyhteys mahdollistaa verkoston laajentamisen ja keskustan kehittämisen entistä kävelypainotteisemmiksi. Louhintatöitä riittää 2030-luvulle asti.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. helmikuuta 2026, 12:41
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Tampereen uusi parkkiluola piirtyy kolmen kauppana – pääsuunnittelijana Finnmap Infra
Tampereen keskustassa pysäköintiä siirretään vaiheittain maan alle. Samalla vapautuu maanpäällistä tilaa muuhun kaupunkikehittämiseen. (Kuva: Finnpark Parkisto)

Solwers-konerniin kuuluva Finnmap Infra, Sitowise ja Ramboll Finland ovat saaneet suunniteltavakseen Tampereen keskustan Viinikankadun tunnelin ja maanalaisen pysäköintilaitoksen laajennuksen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tampereen uusi parkkiluola piirtyy kolmen kauppana – pääsuunnittelijana Finnmap Infra”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset